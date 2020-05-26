В Екатеринбурге произошел пожар в культурном центре «Орджоникидзевский»

В здании Центра культуры "Орджоникидзевский" в Екатеринбурге произошел пожар на площади 700 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Информации о пострадавших нет. По данным агентства, пожар начался около 17 часов вечера по московскому времени. Отделение МЧС по Свердловской области направило на место возгорания 17 машин и 60 сотрудников экстренных служб. По данным на 19:25 по московскому времени, пожарные принимают все возможные меры, чтобы предотвратить распространение пламени на находящиеся рядом с центром жилые дома и магазины.

Центр культуры "Орджоникидзевский" был построен еще в 30-х годах прошлого века. Центр является культурно-выставочной площадкой, на которой проводятся развлекательные мероприятия, концерты, фестивали, экспозиции.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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