В ОП напомнили о перерасчете пенсий в августе
1 августа Социальный фонд России (СФР) проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за прошлый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.
Он подчеркнул, что перерасчет будет сделан независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился. Отмечается, что существенным условием является наличие страховых взносов за 2025 год.
При этом Машаров объяснил, что гражданам не потребуется подавать заявления в СФР, так как корректировка пенсии пройдет автоматически, потому что информация о стаже и страховых взносах сотрудников поступает в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей.
Ранее депутат Госдумы Георгий Камнев рассказал, что время обучения в профессиональных учебных заведениях и курсы повышения квалификации можно включить в трудовой стаж гражданина в случае досрочного выхода на пенсию при соблюдении определенных условий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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