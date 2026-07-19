В ОП напомнили о перерасчете пенсий в августе

Он подчеркнул, что перерасчет будет сделан независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился. Отмечается, что существенным условием является наличие страховых взносов за 2025 год.

При этом Машаров объяснил, что гражданам не потребуется подавать заявления в СФР, так как корректировка пенсии пройдет автоматически, потому что информация о стаже и страховых взносах сотрудников поступает в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей.

Ранее депутат Госдумы Георгий Камнев рассказал, что время обучения в профессиональных учебных заведениях и курсы повышения квалификации можно включить в трудовой стаж гражданина в случае досрочного выхода на пенсию при соблюдении определенных условий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».