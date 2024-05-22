В Дзержинском районе Калужской области сбили БПЛА

Беспилотник уничтожили в Калужской области ночью 22 мая. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

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«На территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зарегистрировано.

Ранее в Белгородской области сбили два дрона и один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКалужская Область

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