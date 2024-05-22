В Дзержинском районе Калужской области сбили БПЛА
22 мая 202407:13
Беспилотник уничтожили в Калужской области ночью 22 мая. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«На территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зарегистрировано.
Ранее в Белгородской области сбили два дрона и один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дзержинском районе Калужской области сбили БПЛА
- США: Россия запустила в космос аппарат, способный уничтожать другие спутники
- Конгрессвумен Грин: Агенты ФБР планировали убийство Трампа
- СМИ: Смерть актера Мэттью Перри стала предметом расследования
- СМИ: Россияне покидают Турцию из-за финансовых трудностей
- Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера»
- Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
- Муфтий Москвы: Запрет никаба может создать новые очаги напряженности
- Пентагон признал успехи ВС РФ на харьковском направлении
- На Украине не исключили отключения электроэнергии зимой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru