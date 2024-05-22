Минобороны: Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
22 мая 202400:01
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ.
Он был самолётного типа. О разрушения или пострадавших не сообщается.
Ранее в Брянской области ВСУ атаковали два автомобиля и два дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru