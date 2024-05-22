Минобороны: Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ.

Над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ

Он был самолётного типа. О разрушения или пострадавших не сообщается.

Ранее в Брянской области ВСУ атаковали два автомобиля и два дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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