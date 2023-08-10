В двух округах Омска зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого хлорида водорода зафиксировали в двух округах Омска. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
«9 августа ... содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Как указали в региональном Минприроды, омичи жаловались на резкий химический запах.
Хлорид водорода особо токсичен, при растворении в воде он образует соляную кислоту. Вдыхание газа вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей. В тяжелых случаях вдыхание опасного вещества может привести к отеку легких, нарушению работы кровеносной системы и смерти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru