В двух округах Омска зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода

«9 августа ... содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Как указали в региональном Минприроды, омичи жаловались на резкий химический запах.

Хлорид водорода особо токсичен, при растворении в воде он образует соляную кислоту. Вдыхание газа вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей. В тяжелых случаях вдыхание опасного вещества может привести к отеку легких, нарушению работы кровеносной системы и смерти.

