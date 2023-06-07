Неизвестные забросали детский медцентр гранатами с ядовитым газом в Подмосковье
Неизвестные забросили несколько дымовых гранат к зданию детского медцентра в подмосковном Одинцове. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 6 июня. Охранники, услышав шум подъезжающего автомобиля, стали свидетелями сильного взрыва, после которого окружающее пространство покрылось густым дымом.
По мнению взрывотехников, гранаты, которые взорвались на территории медцентра, применяются в боевых действиях, газ, выделяемый ими, ядовит. Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием происшествия.
Ранее сообщалось, что в пункте выдачи «СДЭК» на Ивантеевской улице в Москве отравились химикатами 40 человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru