Неизвестные забросали детский медцентр гранатами с ядовитым газом в Подмосковье

Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 6 июня. Охранники, услышав шум подъезжающего автомобиля, стали свидетелями сильного взрыва, после которого окружающее пространство покрылось густым дымом.

По мнению взрывотехников, гранаты, которые взорвались на территории медцентра, применяются в боевых действиях, газ, выделяемый ими, ядовит. Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием происшествия.

Ранее сообщалось, что в пункте выдачи «СДЭК» на Ивантеевской улице в Москве отравились химикатами 40 человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

