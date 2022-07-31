В ДТП во Владимире погибли три человека

Во Владимире в результате столкновения легкового автомобиля три человека погибли, еще 10 пострадали, сообщает МВД Медиа.

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Авария произошла вечером 30 июля в микрорайоне «Загородный парк», где столкнулись иномарка и рейсовый автобус. Легковушка выехала на полосу встречного движения. В салоне автобуса находились около сорока пассажиров.

В результате аварии водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте, еще два пассажира, машины, а также восемь пассажиров автобуса пострадали и были госпитализированы.

Ранее один человек погиб, десять пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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