Один человек погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Один человек погиб, десять пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

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Авария произошла в ночь на субботу, в 03:48, в Кущевском районе на автодороге М4 «Дон». По данным МВД, водитель автобуса Volkswagen въехал в стоявший на обочине КАМАЗ. В транспорте находилось 16 пассажиров, одна женщина погибла, девять человек доставили в больницу для осмотра, одному оказали помощь на месте ДТП.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, специалисты устанавливают обстоятельства аварии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеДТПКраснодарский Край
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