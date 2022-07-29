Уголовное дело возбуждено после гибели семьи в ДТП на Кубани
29 июля 202219:19
Уголовное дело возбуждено после гибели семьи с тремя детьми в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.
Авария произошла на трассе Роговская - Приморско-Ахтарск. Погибли погибла семья из Санкт-Петербурга - двое взрослых и трое детей в возрасте от 7 до 13 лет. Дети приходились внуками погибшей паре супругов.
ДТП произошло в связи с выездом машины, в которой находилась семья, на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с грузовиком.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru