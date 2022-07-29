Уголовное дело возбуждено после гибели семьи в ДТП на Кубани

Уголовное дело возбуждено после гибели семьи с тремя детьми в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Два человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Авария произошла на трассе Роговская - Приморско-Ахтарск. Погибли погибла семья из Санкт-Петербурга - двое взрослых и трое детей в возрасте от 7 до 13 лет. Дети приходились внуками погибшей паре супругов.

ДТП произошло в связи с выездом машины, в которой находилась семья, на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с грузовиком.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТП
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