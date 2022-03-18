В ДТП в турецкой Адане пострадали 23 человека

ДТП с автобусом произошло в турецкой Адане, в результате которого пострадали 23 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 100 рейсов

В посольстве РФ в Турции заявили, что россиян среди пострадавших, предварительно, нет.

Ранее 16 марта сообщалось, что в ДТП в Дагестане погибли два человека.


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ТЕГИ:ДТПТурция
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