В ДТП в турецкой Адане пострадали 23 человека
18 марта 202222:48
ДТП с автобусом произошло в турецкой Адане, в результате которого пострадали 23 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
В посольстве РФ в Турции заявили, что россиян среди пострадавших, предварительно, нет.
Ранее 16 марта сообщалось, что в ДТП в Дагестане погибли два человека.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru