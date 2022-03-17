В ДТП в Дагестане погибли два человека

В Карабудахкентском районе Дагестана произошла смертельная автоавария, сообщает «РЕН ТВ».

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В результате ДТП скончались два человека. По данным правоохранительных органов, автоавария произошла на 13 километре автодороги Манас — Сергокала.

Как выяснилось, 61-летний житель Левашинского района, управляя Ford Scorpio, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-217230», за рулем которого находился 46-летний житель Сергокалинского района.

В результате столкновения оба водителя скончались на месте.

Ранее два человека погибли в результате ДТП, в которое попал перевозивший детей микроавтобус.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПДагестан
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