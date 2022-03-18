Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 100 рейсов

По данным издания, в городе не ожидается снегопада такой же силы, как был в январе, тем не менее местные власти уже приняли меры предосторожности. Так, в Стамбуле закрыли все школы и посоветовали жителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

9 марта Тurkish Airlines уже приостанавливала выполнение около 200 рейсов в Стамбул и из города в связи с ухудшением погодных условий.