Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 100 рейсов
19 марта из-за снегопада в Стамбуле авиакомпания Turkish Airlines отменила 100 рейсов. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.
Из них 80 рейсов должны были совершиться в новый аэропорт города и 20 – в хаб имени Сабиха Гекчена, расположенный в азиатской части Стамбула.
По данным издания, в городе не ожидается снегопада такой же силы, как был в январе, тем не менее местные власти уже приняли меры предосторожности. Так, в Стамбуле закрыли все школы и посоветовали жителям воздержаться от поездок на личном транспорте.
9 марта Тurkish Airlines уже приостанавливала выполнение около 200 рейсов в Стамбул и из города в связи с ухудшением погодных условий.
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