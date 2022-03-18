Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 100 рейсов

19 марта из-за снегопада в Стамбуле авиакомпания Turkish Airlines отменила 100 рейсов. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Из них 80 рейсов должны были совершиться в новый аэропорт города и 20 – в хаб имени Сабиха Гекчена, расположенный в азиатской части Стамбула.

Из-за снегопада 1,5 тысячи россиян застряли в стамбульском аэропорту

По данным издания, в городе не ожидается снегопада такой же силы, как был в январе, тем не менее местные власти уже приняли меры предосторожности. Так, в Стамбуле закрыли все школы и посоветовали жителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

9 марта Тurkish Airlines уже приостанавливала выполнение около 200 рейсов в Стамбул и из города в связи с ухудшением погодных условий.

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Фото: twitter.com/SHGM
ТЕГИ:Отмена РейсаСнегопадСамолетыТурцияСтамбул
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