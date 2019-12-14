В ДТП в Свердловской области 15 пострадавших

Пострадали 15 человек в ДТП с автобусом, которое произошло на трассе Пермь - Екатеринбург в Свердловской области. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

Ранее СМИ сообщали о семерых раненых, госпаитализированных в ближайшее медучреждение.