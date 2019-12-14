В ДТП в Свердловской области 15 пострадавших
Пострадали 15 человек в ДТП с автобусом, которое произошло на трассе Пермь - Екатеринбург в Свердловской области. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Ранее СМИ сообщали о семерых раненых, госпаитализированных в ближайшее медучреждение.
Пассажирский автобус с 53 пассажирами попал в аварию на 242-м километре дороги Пермь - Екатеринбург. ДТП произошло в субботу, 14 декабря в 7.10 (5.10 мск), отмечает Газета.ru.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, как избежать повторения трагедии в Забайкалье.
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