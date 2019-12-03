Россиянам рассказали, как избежать повторения трагедии в Забайкалье
Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН порадовался, что половина пассажиров попавшего в ДТП автобуса в Забайкалье, знали о необходимости пристегиваться.
Спасшиеся пассажиры автобуса в Забайкалье, вылетевшего с моста на лед реки, были пристёгнуты ремнями безопасности, сообщил источник «Интерфакса».
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что этот случай наглядно демонстрирует пользу ремней безопасности, которыми нельзя пренебрегать даже в автобусах (слушайте аудио).
«Людям надо методично, постоянно рассказывать, что ремни безопасности спасают жизни. В общественном транспорте, в автобусах, в том числе. Это не пустой звук. Здесь на первый план выходит пропаганда правильного, безопасного передвижения. Людям надо рассказывать об этом. И это работает. Половина автобуса были пристегнуты! Еще какое-то время назад это невозможно было себе представить», — сказал он.
Авария в Забайкальском крае произошла 1 декабря предположительно из-за лопнувшего колеса автобуса. Автобус, в салоне которого находился 41 человек, направлялся из Читы в Сретенск. Погибли 19 человек, пострадали — 22.
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