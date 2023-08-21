В ДТП в Ростовской области погибли восемь человек

В Волгодонском районе Ростовской области произошло серьезное ДТП. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

Три ребенка и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской области

По его словам, в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли восемь человек, включая четырех детей. На место выехали руководители регионального ГИБДД и следственная группа.

Причины произошедшего устанавливаются. Голубев выразил соболезнования родным погибших.

В Красноярском крае на дороге Курагино - Черемшанка 18 августа произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадали семь человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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