Три ребенка и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской области

ЧП произошло 17 августа, пишет RT. Известно, что 44-летний водитель Hyundai, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем МАN, а после — с грузовиком Volvo.

«Водитель, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры ... Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу», — указали в МВД.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в легковушке ехала семья из Санкт-Петербурга: отец и трое детей погибли, мать находится в реанимации. По факту аварии возбуждено дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более человек. Прокуратура контролирует ход разбирательства.

