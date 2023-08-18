Три ребенка и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской области
Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
ЧП произошло 17 августа, пишет RT. Известно, что 44-летний водитель Hyundai, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем МАN, а после — с грузовиком Volvo.
«Водитель, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры ... Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу», — указали в МВД.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в легковушке ехала семья из Санкт-Петербурга: отец и трое детей погибли, мать находится в реанимации. По факту аварии возбуждено дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более человек. Прокуратура контролирует ход разбирательства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru