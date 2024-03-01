В ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека
В дорожно-транспортном происшествии в подмосковной Кашире погибли три человека, двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ.
Согласно данным, ДТП произошло 1 марта в 04:40 мск на 121 километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, Toyota столкнулась с тремя легковыми автомобилями. Отмечается, что сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей. ДТП произошло в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий, передает «Радиоточка НСН».
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