В ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека

Согласно данным, ДТП произошло 1 марта в 04:40 мск на 121 километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, Toyota столкнулась с тремя легковыми автомобилями. Отмечается, что сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей. ДТП произошло в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий, передает «Радиоточка НСН».

