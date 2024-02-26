В ДТП на Алтае погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще три пострадали в результате аварии в Алтайском крае. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.
ДТП произошло 26 февраля в 08:30 (04:30 мск).
«Водитель, управляя автомобилем "Тойота Корона Премио", двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейское, для совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Тойота Камри", который двигался во встречном направлении», — указали в МВД.
Также авто столкнулось с «Тойота Корона Премио», который двигался в попутном направлении. На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ЧП и личности погибших.
Ранее легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель на Смоленском бульваре в Москве, погиб один человек, сообщает телеканал «360».
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