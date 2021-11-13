В ДТП в Крыму пострадали 12 человек
На трассе Севастополь — Ялта в результате ДТП легкового автомобиля с микроавтобусом пострадали 12 человек, сообщают в региональном управлении МВД.
«Примерно в 08:40 (мск) на автодороге Севастополь-Ялта водитель автомобиля «Волга» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes с восемью пассажирами», — приводит сообщение ТАСС.
В аварии 12 человек получили травмы и повреждения различной степени тяжести. По данным МВД, водитель, находившийся за рулем автомобиля «Волга», госпитализирован. Мужчина находится в тяжёлом состоянии., отмечает RT.
Ранее водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил трех человек в Новосибирске, выехав на тротуар возле автобусной остановки. Одна из пострадавших погибла на месте от полученных травм. Об этом сообщает ГИБДД города.
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