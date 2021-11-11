Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области
Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, пострадали три человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По предварительной информации, ДТП произошло на 27-м км автодороги Володарск - Ильино. В момент аварии в салоне пассажирского автобуса находились около 15 человек, трое из них получили телесные повреждения и были доставлены в ближайшие медучреждения.
Ранее девять туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в турецком городе Анталья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru