Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области

По предварительной информации, ДТП произошло на 27-м км автодороги Володарск - Ильино. В момент аварии в салоне пассажирского автобуса находились около 15 человек, трое из них получили телесные повреждения и были доставлены в ближайшие медучреждения.

Ранее девять туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в турецком городе Анталья.