В Новосибирске пьяный водитель сбил трех человек на тротуаре
Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил трех человек в Новосибирске, выехав на тротуар возле автобусной остановки. Одна из пострадавших погибла на месте от полученных травм. Об этом сообщает ГИБДД города.
«Водитель 1976 года рождения на автомобиле Lexus LX 470 двигался по улице Одоевского <...>, у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также на трех пешеходов», — отмечается в сообщении.
Одна из пострадавших — женщина 1962 года рождения — скончалась на месте происшествия, еще двоих госпитализировали.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
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