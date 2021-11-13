В Новосибирске пьяный водитель сбил трех человек на тротуаре

Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил трех человек в Новосибирске, выехав на тротуар возле автобусной остановки. Одна из пострадавших погибла на месте от полученных травм. Об этом сообщает ГИБДД города.

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«Водитель 1976 года рождения на автомобиле Lexus LX 470 двигался по улице Одоевского <...>, у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также на трех пешеходов», — отмечается в сообщении.

Одна из пострадавших — женщина 1962 года рождения — скончалась на месте происшествия, еще двоих госпитализировали.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

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ФОТО: pixabay.com
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