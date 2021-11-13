В Новосибирске пьяный водитель сбил трех человек на тротуаре

«Водитель 1976 года рождения на автомобиле Lexus LX 470 двигался по улице Одоевского <...>, у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также на трех пешеходов», — отмечается в сообщении.

Одна из пострадавших — женщина 1962 года рождения — скончалась на месте происшествия, еще двоих госпитализировали.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

