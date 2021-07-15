В ДТП в Комсомольске-на-Амуре погибли трое

Водитель автомобиля протаранил электрическую опору. В результате ДТП три человека погибли, еще четверо были травмированы, их госпитализировали.

По предварительным данным, 33-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения, съехал с проезжей части и протаранил опору.

Ранее два человека погибли при столкновении бронетранспортера и маршрутки в Ставропольском крае.

