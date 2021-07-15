В ДТП в Комсомольске-на-Амуре погибли трое
15 июля 202104:05
Смертельная автоавария произошла в Комсомольске-на-Амуре, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
Водитель автомобиля протаранил электрическую опору. В результате ДТП три человека погибли, еще четверо были травмированы, их госпитализировали.
По предварительным данным, 33-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения, съехал с проезжей части и протаранил опору.
Ранее два человека погибли при столкновении бронетранспортера и маршрутки в Ставропольском крае.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru