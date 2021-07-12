ДТП в Краснодарском крае: трое погибших

Авария произошла вечером 11 июля на трассе Р-217 «Кавказ». Volkswagen Crafter, в котором находились 12 человек, выполнял рейс из Анапы в Назрань. Во время движения микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volvo с прицепом.

В результате аварии в автобусе пострадали семь человек, из которых трое погибли, в том числе двое детей в возрасте 8 и 14 лет. Кроме того, погибли женщина 1973 года рождения. Четверо пострадавших доставлены в больницу Армавира с различными травмами.

На водителя микроавтобуса заведено уголовное дело, так как он являлся нелегальным перевозчиком.

