ДТП в Краснодарском крае: трое погибших
В Краснодарском крае в результате аварии пострадали четыре пассажира перевозчика-нелегала и трое, в том числе двое детей, погибли, сообщает прокуратура региона.
Авария произошла вечером 11 июля на трассе Р-217 «Кавказ». Volkswagen Crafter, в котором находились 12 человек, выполнял рейс из Анапы в Назрань. Во время движения микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volvo с прицепом.
В результате аварии в автобусе пострадали семь человек, из которых трое погибли, в том числе двое детей в возрасте 8 и 14 лет. Кроме того, погибли женщина 1973 года рождения. Четверо пострадавших доставлены в больницу Армавира с различными травмами.
На водителя микроавтобуса заведено уголовное дело, так как он являлся нелегальным перевозчиком.
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