Два человека погибли при столкновении БТР с маршруткой в Ставрополье
13 июля 202109:17
Два человека погибли при столкновении бронетранспортера и маршрутки в Ставропольском крае 13 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на Росгвардию.
В результате ДТП в хуторе Тамбукан пострадали еще четыре человека. По другим данным, травмы получили шесть граждан. В момент столкновения в маршрутке находились девять человек, среди них трое детей.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru