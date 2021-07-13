Два человека погибли при столкновении БТР с маршруткой в Ставрополье

Два человека погибли при столкновении бронетранспортера и маршрутки в Ставропольском крае 13 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на Росгвардию.

ДТП в Краснодарском крае: трое погибших

В результате ДТП в хуторе Тамбукан пострадали еще четыре человека. По другим данным, травмы получили шесть граждан. В момент столкновения в маршрутке находились девять человек, среди них трое детей.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеДТПСтавропольский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры