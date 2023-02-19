Погиб ребенок, двое пострадали: ДТП с фурой под Иркутском

Авария случилась в 10:00 по местному времени на 74-м километре федеральной трассы «Байкал» в районе села Хужино. Toyota Platz столкнулась с грузовиком Mercedes. В результате происшествия погибла 11-летняя девочка, которая находилась в легковой машине.

Кроме того, в аварии пострадали два человека, включая еще одного 9–летнего ребенка.

Ранее два человека погибли в автоаварии с грузовиком в Дагестане.

