Погиб ребенок, двое пострадали: ДТП с фурой под Иркутском

В Шелеховском районе в Иркутской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

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Авария случилась в 10:00 по местному времени на 74-м километре федеральной трассы «Байкал» в районе села Хужино. Toyota Platz столкнулась с грузовиком Mercedes. В результате происшествия погибла 11-летняя девочка, которая находилась в легковой машине.

Кроме того, в аварии пострадали два человека, включая еще одного 9–летнего ребенка.

Ранее два человека погибли в автоаварии с грузовиком в Дагестане.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияИркутскДТП
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