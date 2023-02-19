Погиб ребенок, двое пострадали: ДТП с фурой под Иркутском
В Шелеховском районе в Иркутской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Авария случилась в 10:00 по местному времени на 74-м километре федеральной трассы «Байкал» в районе села Хужино. Toyota Platz столкнулась с грузовиком Mercedes. В результате происшествия погибла 11-летняя девочка, которая находилась в легковой машине.
Кроме того, в аварии пострадали два человека, включая еще одного 9–летнего ребенка.
Ранее два человека погибли в автоаварии с грузовиком в Дагестане.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+15 318 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 439 / сут.
- Погиб ребенок, двое пострадали: ДТП с фурой под Иркутском
- Ван И: Китай успешно преодолел эпидемию коронавируса
- Эксперт назвал способ получить две пенсии сразу
- Четыре человека погибли при пожаре под Тулой
- Президент Чехии предостерег Запад от попыток развалить Россию
- Блинкен заявил, что Китай может оказать Москве помощь с летальным оружием
- Вильфанд предупредил о холодах в ряде регионах России
- Макрон проигнорировал просьбы Зеленского о вступлении в НАТО
- Кулеба: КНР может стать сдерживающим фактором России
- Блинкен предупредил Ван И о последствиях в случае поддержки России в СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru