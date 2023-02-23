Пять человек погибли в ДТП с маршруткой под Самарой

По данным ведомства, ДТП произошло в Нефтегорском районе на 83-м километре трассы М-5 «Урал». На дороге столкнулись три транспортных средства, в том числе микроавтобус Ford Transit. Маршрутный автобус следовал из Самары в Бузулук.

В ГУМВД подчеркнули, что жертвами аварии стали пять человек, семеро пострадали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в ДТП погиб в том числе 11-летний мальчик. По словам собеседника агентства, число пострадавших увеличилось до 11, один из них находится в тяжелом состоянии.

В понедельник авария с участием маршрутки произошла в Минской области Белоруссии, в результате погибли 11 человек, напоминает RT.

