Пять человек погибли в ДТП с маршруткой под Самарой
Пять человек погибли в результате аварии с маршрутным автобусом в Самарской области. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в Нефтегорском районе на 83-м километре трассы М-5 «Урал». На дороге столкнулись три транспортных средства, в том числе микроавтобус Ford Transit. Маршрутный автобус следовал из Самары в Бузулук.
В ГУМВД подчеркнули, что жертвами аварии стали пять человек, семеро пострадали.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в ДТП погиб в том числе 11-летний мальчик. По словам собеседника агентства, число пострадавших увеличилось до 11, один из них находится в тяжелом состоянии.
В понедельник авария с участием маршрутки произошла в Минской области Белоруссии, в результате погибли 11 человек, напоминает RT.
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