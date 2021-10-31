Отравившиеся в отеле Хургады россияне выписаны из больницы

Туристов из России, которые отравились в отеле египетского курорта Хургада, выписали из больницы. Об этом сообщил ТАСС руководитель туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб. Все выписанные поселены в другие гостиницы. Как уточнил Талеб, в отеле выявлено еще несколько случаев отравления, однако без проявления симптомов.

О массовом отравлении российских туристов в четырехзвездном отеле AMC Royal hotel стало известно накануне. В общей сложности в больницу поместили 40 человек, в основном женщин и детей.

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Прокуратура распорядилась закрыть отель на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности. Эксперты устанавливают, что вызвало отравления - продукты питания, лёд для напитков или что-то еще.

В Роспотребнадзоре заверили, что окажут юридическую поддержку отравившимся россиянам в подаче претензий и коллективных исков. В адрес Египта по линии министерства иностранных дел направлены запросы по ситуации. Оформить обращение потребители могут через сайт Роспотребнадзора.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыОтравлениеЕгипет
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