Отравившиеся в отеле Хургады россияне выписаны из больницы
Туристов из России, которые отравились в отеле египетского курорта Хургада, выписали из больницы. Об этом сообщил ТАСС руководитель туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб. Все выписанные поселены в другие гостиницы. Как уточнил Талеб, в отеле выявлено еще несколько случаев отравления, однако без проявления симптомов.
О массовом отравлении российских туристов в четырехзвездном отеле AMC Royal hotel стало известно накануне. В общей сложности в больницу поместили 40 человек, в основном женщин и детей.
Прокуратура распорядилась закрыть отель на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности. Эксперты устанавливают, что вызвало отравления - продукты питания, лёд для напитков или что-то еще.
В Роспотребнадзоре заверили, что окажут юридическую поддержку отравившимся россиянам в подаче претензий и коллективных исков. В адрес Египта по линии министерства иностранных дел направлены запросы по ситуации. Оформить обращение потребители могут через сайт Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru