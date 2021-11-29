В ДТП со снегоуборочным поездом на Алтае погибли трое детей
Трое детей погибли в Алтайском крае при столкновении снегоуборочного поезда и автомобиля. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
Как отмечается, водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся снегоуборочным поездом, а машинист не успел экстренно затормозить. В результате столкновения погибли дети, еще два человека получили травмы.
Как сообщалось ранее, количество ДТП с участием пассажирского транспорта страхователей «Ингосстрах» пошло на снижение за 9 месяцев 2021 года. Вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Дмитрий Ольшанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее назвал новый кодекс КоАП репрессивным, а предложенные в нем меры наказания «драконовскими».
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