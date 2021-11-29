В ДТП со снегоуборочным поездом на Алтае погибли трое детей

Трое детей погибли в Алтайском крае при столкновении снегоуборочного поезда и автомобиля. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Как отмечается, водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся снегоуборочным поездом, а машинист не успел экстренно затормозить. В результате столкновения погибли дети, еще два человека получили травмы.