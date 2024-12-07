В ДТП с участием двух трамваев в Перми пострадали 19 человек
В Перми произошло ДТП с участием двух трамваев, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что спасатели МЧС России эвакуировали пострадавших, в том числе вынесли пожилую женщину на руках. Все пострадавшие были госпитализированы.
В Минздраве региона сообщили о 19 пострадавших в результате столкновения трамваев.
По данным Следственного комитета по Пермскому краю, авария произошла из-за того, что один из водителей трамвая заснул за рулем.
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