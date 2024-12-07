В ДТП с участием двух трамваев в Перми пострадали 19 человек

В ведомстве отметили, что спасатели МЧС России эвакуировали пострадавших, в том числе вынесли пожилую женщину на руках. Все пострадавшие были госпитализированы.

В Минздраве региона сообщили о 19 пострадавших в результате столкновения трамваев.



По данным Следственного комитета по Пермскому краю, авария произошла из-за того, что один из водителей трамвая заснул за рулем.

Ранее на Ленинградском проспекте в Москве столкнулись автобус и 15 автомобилей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

