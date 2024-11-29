Семь человек пострадали в ДТП в Омской области
Семь человек госпитализированы после столкновения пассажирского автобуса «ПАЗ» с КАМАЗом в Шербакульском районе Омской области, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Омской области.
В момент ДТП в салоне автобуса «ПАЗ» находилось 12 пассажиров. Шесть человек и водитель получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Уточняется, что на место ДТП приехал прокурор Шербакульского района Денис Завгороднев.
В ходе проверки правоохранители дадут оценку действиям человека, допустившего аварию.
Ранее два человека пострадали после того, как маршрутка наехала на автобусную остановку на западе Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru