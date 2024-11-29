Семь человек пострадали в ДТП в Омской области

В момент ДТП в салоне автобуса «ПАЗ» находилось 12 пассажиров. Шесть человек и водитель получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Уточняется, что на место ДТП приехал прокурор Шербакульского района Денис Завгороднев.

В ходе проверки правоохранители дадут оценку действиям человека, допустившего аварию.

Ранее два человека пострадали после того, как маршрутка наехала на автобусную остановку на западе Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

