В ДТП с микроавтобусом под Владимиром погибли четыре человека

Четыре человека стали жертвами автоаварии с участием микроавтобуса и грузовика на трассе «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области, сообщает ТАСС.

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Башкирии

Еще пятеро пострадали. ДТП произошло 1 октября около 02:50. Известно, что микроавтобус с продавцами товаров следовал из Москвы в Чувашию. Транспортное средство столкнулось со стоявшим на обочине МАЗом и опрокинулось.

В настоящее время движение на участке трассы затруднено.

Ранее четыре человека пострадали в результате аварии со школьным автобусом и автомобилем УАЗ на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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