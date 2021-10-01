В ДТП с микроавтобусом под Владимиром погибли четыре человека
Четыре человека стали жертвами автоаварии с участием микроавтобуса и грузовика на трассе «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области, сообщает ТАСС.
Еще пятеро пострадали. ДТП произошло 1 октября около 02:50. Известно, что микроавтобус с продавцами товаров следовал из Москвы в Чувашию. Транспортное средство столкнулось со стоявшим на обочине МАЗом и опрокинулось.
В настоящее время движение на участке трассы затруднено.
Ранее четыре человека пострадали в результате аварии со школьным автобусом и автомобилем УАЗ на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.
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