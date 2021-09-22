В Иркутской области школьный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ

Четыре человека пострадали в результате аварии со школьным автобусом и автомобилем УАЗ на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 15:40 (10:40 мск). От столкновения автобус с водителем, 18 детьми и двумя сопровождающими перевернулся.

«По предварительным данным, в результате инцидента медицинская помощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗ», — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава области, пострадавших госпитализировали. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законодательства при организации перевозок детей.

