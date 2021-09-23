Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Башкирии

Четыре пассажира микроавтобуса «Газель» погибли в результате ДТП, которое произошло в Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

В сообщении говорится, что трагедия произошла вблизи города Салавата. По данным ведомства на 166 км федеральной автодороги Р240 «Уфа - Оренбург» столкнулись Renault Master и микроавтобус «Газель». После столкновения отечественный автомобиль загорелся.

«Прибывшие на место пожарные потушили горящую машину. По предварительным данным, четверо из пассажирской «Газели» погибли, пострадали водители обоих автомобилей», - добавили в МЧС.

Ранее в Башкирии в ДТП с грузовиком и машиной скорой помощи пострадали девять медицинских работников.