Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Башкирии
Четыре пассажира микроавтобуса «Газель» погибли в результате ДТП, которое произошло в Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
В сообщении говорится, что трагедия произошла вблизи города Салавата. По данным ведомства на 166 км федеральной автодороги Р240 «Уфа - Оренбург» столкнулись Renault Master и микроавтобус «Газель». После столкновения отечественный автомобиль загорелся.
«Прибывшие на место пожарные потушили горящую машину. По предварительным данным, четверо из пассажирской «Газели» погибли, пострадали водители обоих автомобилей», - добавили в МЧС.
Ранее в Башкирии в ДТП с грузовиком и машиной скорой помощи пострадали девять медицинских работников.
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