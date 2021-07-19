Пять человек погибли в ДТП под Севастополем
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения «Камаза» и нескольких легковых автомобилей в пригороде Севастополя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на департамент здравоохранения города.
По данным регионального управления МВД, авария произошла около 17:55 на трассе Ялта-Севастополь.
«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно метров 700, затем грузовик совершил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan», — сообщили в ведомстве.
Три человека получили ранения и были госпитализированы.
Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю, прокуратура Севастополя и городское управление МВД организовали проверки по факту ДТП.
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