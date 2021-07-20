«Грозит до 7 лет». Виновницу ДТП в Солнцево перевели из-под домашнего ареста в СИЗО
Отец обвиняемой утверждает, что та не пользовалась телефоном за рулем и отвергает версию об алкоголе. Изначально девушка объясняла, что в момент аварии «отвлеклась на телефон».
Резонансные ДТП с участием актера Михаила Ефремова и блогера Эдварда Била померкли на фоне трагедии, разыгравшейся в конце прошлой недели на улице Авиаторов в Москве. 18-летняя девушка сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли.
Тверской суд Москвы 19 июля заключил Валерию Башкирову под стражу до 16 сентября, заменив ей этим наказанием домашний арест. В воскресенье стало известно, что два малыша 4-летний Сережа и 5-летний Рома скончались через два дня после ДТП. Их 9-месячная сестра Вероника, находившаяся в коляске и получившая сотрясение мозга с закрытой черепно-мозговой травмой, остается в больнице. Мама и бабушка, которые переводили детей через дорогу, когда на них налетел автомобиль, живы.
Башкировой предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Девушка расплакалась в суде, признав при этом вину. Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, девушка была пьяна. Однако ее отец отвергает эту версию, как и то, что девушка могла говорить по телефону и из-за этого сбила людей.
«Она вообще не выпивает. Телефон у нее в сумке, я ей звоню. Она, когда не берет трубку, - значит, за рулем. Это мой приказ был, это исключено. Неопытность, плюс не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал», - сказал он телеканалу «Москва 24», подчеркнув, что их семья не намерена «прятаться» от ответственности.
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов, Башкировой может быть выбрано наказание, не связанное с лишением свободы. Однако, это зависит от ее поведения в суде.
«С учетом ее возраста, пола, возможной помощи близким и родственникам погибших - надеюсь, что она предпримет меры, чтобы как-то этот вред загладить - ей может быть выбрано наказание, которое не будет связано с лишением свободы, несмотря на тяжесть последствий. Если же она начнет на следствии себя оправдывать, пытаться уменьшить степень своей ответственности, то это не будет расцениваться в ее пользу», - отметил Попов.
По его словам, очень важен момент, могла ли обвиняемая предотвратить ДТП. Ранее Башкирова объясняла, что в момент аварии «отвлеклась на телефон». Позже ее отец заявил, что авария могла произойти из-за слепящего солнца.
«Я полагаю, что ее отец, который на этой версии настаивает, уже проконсультировался с соответствующими специалистами, потому что это имеет значение относительно вины. Потому что смотреть в телефон - это не только нарушение. Коль скоро эта девушка изначально призналась, что это было именно так, то суд будет склонен верить этой версии. Тем более странно, что другую версию высказала не она сама», - сказал Попов в этой связи.
Прокуратура Москвы опубликовала видео страшного ДТП, на котором видно, что черная Mazda под управлением Башкировой даже не тормозит перед пешеходным переходам, и дети с коляской буквально разлетаются из под колес автомобиля. Известно, что Башкирова получила права в прошлом году, а автомобиль взяла у матери.
Про пострадавших известно, что 5-летний Рома и 9-месячная Вероника – из многодетной семьи. Их маму зовут Марина. 4-летний Сережа – сын ее брата. «Брат с женой, сыном и бабушкой приехали в Москву из Череповца на свадьбу марининой сестры», - рассказала МК соседка многодетной семьи.
Первоначально Никулинский суд Москвы 17 июля отправил Башкирову под домашний арест. На тот момент ей было предъявлено обвинение «в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Эта статья предусматривает наказание на срок до пяти лет лишения свободы.
После того, как стало известно о гибели второго ребенка, глава комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связям России Александр Хинштейн пообещал добиться пересмотра решения о домашнем аресте. «Сделаем все, чтобы не «отделалась», - написал Хинштейн в Twitter.
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