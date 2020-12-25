В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли трое
В Скопинском районе Рязанской области произошла смертельная автоавария, сообщили в пресс-службе МЧС.
В результате ДТП три человека погибли, 12 получили травмы. Авария случилась минувшей ночью в районе населенного пункта Высокое. На 247-ом километре федеральной трассы Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Волгоград. Он перевозил 26 человек, из них два ребенка и два водителя.
В ликвидации автоаварии принимают участие 32 человека и 13 единиц техники.
На прошлой неделе как минимум семь человек погибли и 11 получили различные травмы в результате столкновения автобуса и микроавтобуса в центральной части Египта.
Пассажирский автобус направлялся из города Кена в Каир.
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