В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли трое

В Скопинском районе Рязанской области произошла смертельная автоавария, сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате ДТП три человека погибли, 12 получили травмы. Авария случилась минувшей ночью в районе населенного пункта Высокое. На 247-ом километре федеральной трассы Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Волгоград. Он перевозил 26 человек, из них два ребенка и два водителя.

В ликвидации автоаварии принимают участие 32 человека и 13 единиц техники.

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На прошлой неделе как минимум семь человек погибли и 11 получили различные травмы в результате столкновения автобуса и микроавтобуса в центральной части Египта.

Пассажирский автобус направлялся из города Кена в Каир.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АварияДТП
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