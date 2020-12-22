СМИ: в Москве автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП

Mercedes представительского класса c номерами АМР попал в автоаварию в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП с двумя автомобилями случилось на Садовом кольце. Утверждается, что пострадавших нет.

Как правило, номерные знаки АМР закреплены за машинами государственных структур.

Предварительно, водитель не выдержал безопасную дистанцию, сообщает Telegram-канал «112». Предположительно, машина возит замглавы Росгвардии.

21 декабря автомобиль скорой помощи попал в ДТП во Владимирской области, в результате чего пострадали четыре человека.

Отмечается, что среди пострадавших три медицинских работника. Еще один пострадавший водитель другого автомобиля, которым произошло столкновение.

