СМИ: в Москве автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП
Mercedes представительского класса c номерами АМР попал в автоаварию в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ДТП с двумя автомобилями случилось на Садовом кольце. Утверждается, что пострадавших нет.
Как правило, номерные знаки АМР закреплены за машинами государственных структур.
Предварительно, водитель не выдержал безопасную дистанцию, сообщает Telegram-канал «112». Предположительно, машина возит замглавы Росгвардии.
21 декабря автомобиль скорой помощи попал в ДТП во Владимирской области, в результате чего пострадали четыре человека.
Отмечается, что среди пострадавших три медицинских работника. Еще один пострадавший водитель другого автомобиля, которым произошло столкновение.
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