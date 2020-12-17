В ДТП с автобусами в Египте погибли семь человек

Как минимум семь человек погибли и 11 получили различные травмы в результате столкновения автобуса и микроавтобуса в центральной части Египта, сообщает сайт Akhbar el-Yom.

Пассажирский автобус направлялся из города Кена в Каир. Микроавтобус ехал из Мерса-Матрух в деревню аль-Балабиш. Транспортные средства столкнулись на въезде в деревню. Власти ведут расследование автоаварии.

Напомним, во Владивостоке погиб водитель спецтехники, устроивший массовое ДТП.

По данным правоохранителей, 11 декабря в районе дома № 21 по улице Русской, водитель спецтехники не справился с управлением. В результате крупногабаритная техника протаранила 16 попутных транспортных средств, в том числе пассажирский автобус.

