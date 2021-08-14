Воронежский губернатор сообщил о росте числа пострадавших при взрыве автобуса
Еще два человека после взрыва автобуса в Воронеже обратились за медпомощью, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Таким образом, количество пострадавших выросло до 22 человек. Еще два пассажира скончались в результате инцидента.
«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера ещё двое обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», — написал Гусев.
По данным главы региона, на лечении находятся 14 человек, один из них - в реанимации. Его состояние тяжелое. Состояние остальных – средней тяжести, сообщает Газета.ru.
Напомним, 12 августа в центре Воронежа взорвался автобус. Официальные версии причин трагедии пока не оглашены.
Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве финансовой помощи.
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