Воронежский губернатор сообщил о росте числа пострадавших при взрыве автобуса

«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера ещё двое обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», — написал Гусев.

По данным главы региона, на лечении находятся 14 человек, один из них - в реанимации. Его состояние тяжелое. Состояние остальных – средней тяжести, сообщает Газета.ru.

Напомним, 12 августа в центре Воронежа взорвался автобус. Официальные версии причин трагедии пока не оглашены.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве финансовой помощи.

