ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе: 11 человек пострадали

В Кемеровской области вахтовый автобус «КамАЗ», перевозивший работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai, сообщает ГУ МВД по региону.

СМИ: Водитель попавшего в ДТП в Москве автобуса задержан

Авария произошла сегодня рано утром на 157-м километре автодороги Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк.

По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с попутным вахтовым автомобилем, который выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок.

На момент дорожно-транспортного происшествия в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле – водитель и пассажир. 11 человек госпитализированы.

4 августа 10 человек стали жертвами ДТП в Москве. Они пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на Боровском шоссе.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КузбассДТП
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