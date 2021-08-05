ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе: 11 человек пострадали
В Кемеровской области вахтовый автобус «КамАЗ», перевозивший работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai, сообщает ГУ МВД по региону.
Авария произошла сегодня рано утром на 157-м километре автодороги Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк.
По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с попутным вахтовым автомобилем, который выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок.
На момент дорожно-транспортного происшествия в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле – водитель и пассажир. 11 человек госпитализированы.
4 августа 10 человек стали жертвами ДТП в Москве. Они пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на Боровском шоссе.
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