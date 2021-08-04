10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
10 человек стали жертвами ДТП в Москве. Они пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на Боровском шоссе. Об этом сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, «КамАЗ» врезался в пассажирский автобус.
На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Данные о состоянии пострадавших, а также причины аварии уточняются.
Ранее еще одна авария произошла в Подмосковье. Фура сорвалась с Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в Московской области, по предварительным данным, водитель погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по области.
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