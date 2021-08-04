СМИ: Водитель попавшего в ДТП в Москве автобуса задержан

Напомним, авария произошла ранее в среду на 29 км Боровского шоссе. В ДТП попал рейсовый автобус № 750, следовавший из Внуково в Саларьево, сообщает Газета.ру. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с автомобилем коммунальных служб. Известно, что водитель автобуса имеет 30-летний стаж вождения. Перед рейсом мужчина прошёл медосмотр.

По последним данным, в аварии на Боровском шоссе в Москве пострадали 13 человек.



