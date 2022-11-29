Как показало медицинское освидетельствование, у подозреваемой установлено состояние наркотического опьянения. В ходе судебного заседания подозреваемая и ее защитник просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо залог.

До автоаварии женщина протаранила трамвай. Кроме того, год назад ее уже лишали прав за грубейшее нарушение – тогда обошлось без жертв.

Смертельное ДТП произошло на улице Свободы в Москве вечером 27 ноября. Водитель не справилась с управлением и её автомобиль Kia вылетел на тротуар, сбив женщину и двух её несовершеннолетних детей. В результате ДТП мать и один ребёнок погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

