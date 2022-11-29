Суд в Москве арестовал виновницу ДТП, задавившую мать с двумя детьми
Суд в Москве отправил под арест 37-летнюю Наталью Украинскую, которая сбила женщину с двумя детьми, сообщает «РЕН ТВ».
Как показало медицинское освидетельствование, у подозреваемой установлено состояние наркотического опьянения. В ходе судебного заседания подозреваемая и ее защитник просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо залог.
До автоаварии женщина протаранила трамвай. Кроме того, год назад ее уже лишали прав за грубейшее нарушение – тогда обошлось без жертв.
Смертельное ДТП произошло на улице Свободы в Москве вечером 27 ноября. Водитель не справилась с управлением и её автомобиль Kia вылетел на тротуар, сбив женщину и двух её несовершеннолетних детей. В результате ДТП мать и один ребёнок погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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