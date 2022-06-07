В ДТП на Новом Арбате пострадал сенатор
Сенатор от Чеченской республики Мохмад Ахмадов пострадал в массовом ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, у политика подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом пальца руки.
Авария с участием четырех автомобилей произошла на Новом Арбате. На трассе столкнулись машина такси марки Skoda, а также персональные автомобили Mercedes, BMW и Hyundai. Всего в результате ДТП пострадали три человека, в том числе член Совфеда, который находился в машине марки Mercedes.
По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее жертвами ДТП с рейсовым автобусом на Кубани стали несколько человек. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
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