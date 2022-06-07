В ДТП на Новом Арбате пострадал сенатор

Сенатор от Чеченской республики Мохмад Ахмадов пострадал в массовом ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, у политика подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом пальца руки.

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Новом Арбате. На трассе столкнулись машина такси марки Skoda, а также персональные автомобили Mercedes, BMW и Hyundai. Всего в результате ДТП пострадали три человека, в том числе член Совфеда, который находился в машине марки Mercedes.