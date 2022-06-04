В прокуратуре назвали число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани
По предварительным данным, не менее четырех человек стали жертвами ДТП с рейсовым автобусом на Кубани. Также сообщается, что в числе пострадавших есть несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
«Предварительно, в результате ДТП пострадали все находящиеся в автобусе граждане, не менее 4 человек погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения», - отмечается в официальной информации.
Ранее стало известно о ДТП, произошедшем в Темрюкском районе Кубани. В районе станицы Голубицкая рейсовый микроавтобус съехал в кювет. По официальным данным, пострадало не менее 12 человек, сообщает РИА Новости.
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