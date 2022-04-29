В Донецке в результате украинского обстрела была повреждена нефтебаза

«В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9», — написал глава донецкой администрации в своем Telegram-канале.

Из-за обстрела были обесточены 4 трансформаторные подстанции, на месте работают экстренные службы, пишет RT.

По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинская сторона обстреляла Кировский район Донецка в 03:50 и 04:30 в пятницу. По этой части города выпустили 14 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

