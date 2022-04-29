В Донецке в результате украинского обстрела была повреждена нефтебаза
Нефтебаза была повреждена в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9», — написал глава донецкой администрации в своем Telegram-канале.
Из-за обстрела были обесточены 4 трансформаторные подстанции, на месте работают экстренные службы, пишет RT.
По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинская сторона обстреляла Кировский район Донецка в 03:50 и 04:30 в пятницу. По этой части города выпустили 14 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.
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