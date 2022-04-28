В Минобороны назвали цели ракетного удара Украины по Херсону
Целями ракетного удара Вооруженных сил Украины по центру Херсона были жилые кварталы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее стало известно, что в ночь на четверг Херсон подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины, в городе прогремело несколько взрывов. О пострадавших не сообщалось.
Как отметили в Минобороны, поздно вечером 27 апреля украинские силовики нанесли удар ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами по центральной части города.
«Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», — подчеркнул Конашенков.
Российские средства ПВО отразили атаку, над Херсоном сбили двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня и две «Точки-У», фрагменты одной из них упали в Шевченковском парке.
В Минобороны подчеркнули, что обстрел Украиной жилых кварталов города —военное преступление и «грубейшее нарушение международного гуманитарного права».
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