В Донецке трое детей погибли при попадании снаряда в частный дом
Снаряд попал в частный дом в Петровском районе Донецка, в результате погибли трое детей. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за прямого попадания снаряда в дом при обстреле Петровского района погибли три ребенка. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил о двух погибших детях, напоминает «Свободная пресса».
Как уточнили в представительстве ДНР, в столице региона было зафиксировано прямое попадание в строение на улице Ольховской с последующим возгоранием.
«Погибли... девочки 2021, 2007 годов рождения, мальчик 2014 года рождения», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru