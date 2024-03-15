В Донецке трое детей погибли при попадании снаряда в частный дом

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за прямого попадания снаряда в дом при обстреле Петровского района погибли три ребенка. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил о двух погибших детях, напоминает «Свободная пресса».

Как уточнили в представительстве ДНР, в столице региона было зафиксировано прямое попадание в строение на улице Ольховской с последующим возгоранием.

«Погибли... девочки 2021, 2007 годов рождения, мальчик 2014 года рождения», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

