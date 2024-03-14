Два человека погибли и 17 пострадали при обстрелах в Белгородской области

Число пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области достигло 17. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, двое человек погибли.

Вооруженные силы Украины несколько раз за день обстреливали Белгород и другие районы области, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня.