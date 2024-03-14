Два человека погибли и 17 пострадали при обстрелах в Белгородской области

Число пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области достигло 17. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, двое человек погибли.

Вооруженные силы Украины несколько раз за день обстреливали Белгород и другие районы области, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня.

У поселка Теткино в Курской области идет бой с ДРГ

Примерно в 16:30 в Белгороде и Белгородском районе была вновь запущена сирена ракетной опасности. Жителей призвали к осторожности и укрыться в безопасном месте. По словам Гладкова, система ПВО сработала в третий раз за день. Было сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительной информации, в Белгороде удар пришелся по территории строительной базы. Пострадали двое мужчин, они госпитализированы с осколочными ранениями. Есть повреждения также на территории коммерческого предприятия, во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни.

В Белгородском районе информации о разрушениях или пострадавших нет.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram/Гладков
ТЕГИ:ОбстрелПострадавшиеБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры