В Донецке торговый центр загорелся после обстрела ВСУ
Сильный пожар начался в торговом центре «Галактика» в Донецке после обстрела украинскими силовиками. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места событий, на которых видны здание в клубах черного дыма и автомобили экстренных служб.
По данным штаба территориальной обороны Донецкой народной республики, в ТЦ повреждены фасад и кровля здания, а также загорелись поддоны со стройматериалами.
Как сообщил начальник службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Владимир Муренков, по предварительным данным, никто не пострадал. Представитель МЧС отметил, что персонал торгового центра эвакуировали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- В Донецке торговый центр загорелся после обстрела ВСУ
- «Пожары добавятся»: Куксин призвал россиян не использовать открытый огонь в лесах
- Соловьев заявил, что Ройзман долго глумился и решил, что ему все можно
- «Гарь 2010 года»: В Greenpeace указали на сложность пожара в Рязанской области
- Путин поручил вице-премьеру Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами
- «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности
- СМИ: Правительство сократило финансирование проекта по созданию оборудования для СПГ
- В Орле неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание областной администрации
- Пушилин заявил, что обстрел администрации главы ДНР в Донецке был согласован с США
- В Петербурге нашли тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru