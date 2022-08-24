В Донецке торговый центр загорелся после обстрела ВСУ

Сильный пожар начался в торговом центре «Галактика» в Донецке после обстрела украинскими силовиками. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Пушилин заявил, что обстрел администрации главы ДНР в Донецке был согласован с США

Градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места событий, на которых видны здание в клубах черного дыма и автомобили экстренных служб.

По данным штаба территориальной обороны Донецкой народной республики, в ТЦ повреждены фасад и кровля здания, а также загорелись поддоны со стройматериалами.

Как сообщил начальник службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Владимир Муренков, по предварительным данным, никто не пострадал. Представитель МЧС отметил, что персонал торгового центра эвакуировали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонецкПожарВСУОбстрелДНР
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